Ao buscar passageira, motorista de aplicativo é executado a tiros

Motorista de aplicativo foi executado com pelo menos oito disparos

Na noite desta quinta-feira (27), um motorista de aplicativo, de 33 anos, foi executado a tiros após ser surpreendido por dois atiradores, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

O crime foi registrado na rua José Trevisan, no bairro São Marcos. Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista esteve no endereço para buscar uma passageira que costumava solicitar corridas com ele.

“Ele parou o carro aqui neste local para pegar uma passageira quando estacionou uma motocicleta com dois ocupantes do lado dele e efetuaram cerca de 15 disparos”, disse o tenente Saqueto, do 17º Batalhão da PM.

Ao menos oito tiros teriam atingido a vítima, disse o policial. “Moro em frente ao local [do crime] e só escutei os tiros. Eu saí de casa e fui sentir o pulso dele, mas ele já estava morto”, disse uma testemunha à Banda B.

O tenente Hreczuck, do Corpo de Bombeiros, informou que a vítima já não apresentava sinais vitais quando os socorristas chegaram no local.

“Só estava a vítima dentro do carro, que foi atingida por disparos principalmente no tórax e no pescoço”, afirmou.

Saqueto destacou, ainda, que familiares relataram à polícia que o motorista não tinha envolvimento com crimes, nunca havia sido preso e que não tinha desavenças com ninguém.

“Parece que não foi uma tentativa de roubo porque já chegaram atirando”, acrescentou Saqueto.

Os suspeitos pelo crime fugiram e não haviam sido localizados até a publicação desta reportagem.

A passageira que o motorista costumava buscar em casa deve ser ouvida pela polícia. Ela não estava no carro quando os atiradores surpreenderam o homem.

O corpo do homem foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML), e a Polícia Civil deve investigar o crime.

As informações são da Banda B.

