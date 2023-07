ANTT cobra explicações de empresa sobre trem que ficou preso na Serra

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) confirmou tem encaminhado à Serra Verde Express, empresa responsável pelo trem turístico que ficou preso na Serra do Mar, em Morretes, no litoral do Paraná, um ofício solicitando explicações.

Na última quinta-feira, 13 de julho, durante a passagem do ciclone extratropical pelo estado, mais de 900 passageiros ficaram presos por quase 10 horas na ferrovia, quando galhos caíram sobre os trilhos.

O documento foi encaminhado à empresa na última sexta-feira, 14 de julho. A ANTT é a agência reguladora do serviço. E empresa quer explicações sobre o atendimento prestado aos turistas que estavam nos vagões que ficaram presos após a interdição da ferrovia.

A ANTT também enviou ofício para a Rumo Malha Sul, concessionária responsável pela ferrovia utilizada pelo serviço turístico. Da Rumo, a ANTT quer saber quais eram as condições da via no dia da interdição, o atendimento prestado aos usuários do serviço turístico além de outros detalhes do episódio.

A Serra Verde Express suspendeu os passeios pela Serra do Mar neste fim de semana.

Com informações: Bem Paraná

