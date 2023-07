Antes de morrer, Gil Rocha gravou vídeo explicando procedimento

O jornalista esportivo Gil Rocha, que morreu em Curitiba, no Paraná, aos 64 anos durante um procedimento de cateterismo, gravou um vídeo no hospital onde estava internado para tranquilizar amigos e familiares. O vídeo foi divulgado após a morte do comunicador que faleceu na sexta-feira (30/06).

No vídeo, Gil se mostra confiante e acreditava que receberia alta neste sábado (1º). Ele também dá detalhes sobre o procedimento de cateterismo cardíaco.

MORTE

Gilberto Manoel Rocha, mais conhecido como Gil Rocha morreu na sexta-feira (30). Ele estava internado em um hospital particular na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em virtude de por um infarto agudo do miocárdio e que morreu durante um cateterismo cardíaco em decorrência de uma fibrilação ventricular.

Gil Rocha tinha 64 anos e era natural de Siqueira Campos, no norte pioneiro do Paraná. Começou a carreira na TV Coroados, hoje RPC Londrina.Sempre apaixonado por esportes, Gil trabalhou em rádio, foi repórter, apresentador, narrador e um dos responsáveis pela implantação do Globo Esporte no Paraná.

Trabalhou na RPC por 33 anos e atualmente era diretor de jornalismo da CBN Curitiba. Gil Rocha era casado com a jornalista da RPC, Ana Zimmerman. Ele deixa três filhos: Lucas, João e Pedro. O corpo foi velado neste sábado (1º) na Capela Vaticano. O enterro será às 16h, no cemitério Jardim da Paz.

Assista o vídeo gravado pelo jornalista antes de morrer:

Com informações do G1 e da Banda B.

