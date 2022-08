Aniversariante vítima de acidente fatal tinha sonho de ser aeromoça

Da Redação

Pamela Sitnek, de 19 anos, morreu em um acidente na BR-476

“Futura aeromoça”: é isto o que está escrito em uma das redes sociais de Pamela Sitnek, jovem que morreu no dia do aniversário em trecho da Rodovia do Xisto, em Contenda, na região metropolitana de Curitiba (RMC). Ela estudava para tal e, diante da fatalidade, a instituição em que a jovem era aluna postou uma nota de luto ao longo da tarde deste sábado (20).

Pamela teria entrado no curso em fevereiro deste ano. As publicações nas redes sociais a mostravam engajada com o projeto de ser uma futura comissária de bordo. Detalhe que foi ressaltado pela instituição de ensino.

Uma pessoa excepcional e que se dedicava para a realização do sonho em ser comissária de vôo, mas que hoje infelizmente teve sua trajetória alternada.

O acidente

As jovens Pamela Sitnek, de 19 anos, e Gabrielly Sobota, de 22 anos, morreram em um acidente na BR-476. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que elas estavam teria saído de pista, capotado e caído em uma ribanceira, por volta das 22h30, desta sexta-feira (19).

Pâmela comemorava o aniversário.

Com informações da Banda B.

