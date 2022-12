Andarilho tenta socorrer cachorro na BR-277 e acaba atropelado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O andarilho de 41 anos acabou atropelado por um caminhão, ao correr atrás do cachorro

No sábado (17), um grave acidente de trânsito foi registrado na rodovia BR-277, em Balsa Nova. Um andarilho, de 41 anos, ao tentar socorrer um cachorro que atravessou a pista acabou atropelado

continua após publicidade .

Conforme informações, três andarilhos estavam andando no acostamento à direita, e um quarto andarilho com um no acostamento à esquerda.

- LEIA MAIS: Casa é destruída por fogo em S. João do Ivaí, cachorro morreu queimado



continua após publicidade .

Quando o animal atravessou a pista o homem correu atrás, e acabou sendo atropelado por um caminhão com placas de Palmeira.



O homem teve ferimentos na cabeça e recebeu os primeiros socorros das esquipes de resgate do Siate.

Devido a gravidade, o helicóptero da PM também foi acionado. A pista permaneceu interditada por aproximadamente uma hora, durante o resgate da vítima.

continua após publicidade .

O cachorro e os outro três andarilhos não sofreram ferimentos.

* Com informações CGN

Siga o TNOnline no Google News