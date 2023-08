Andaime se solta, e trabalhador morre ao sofrer queda de mais de 30 m

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente de trabalho terminou com a morte de um homem de 50 anos na manhã dessa sexta-feira, 18 de agosto, em Ponta Grossa, cidade que pertence aos Campos Gerais do Paraná. A vítima, identificada como Adão Neri da Silva, atuava na construção de um prédio residencial, quando sofreu uma queda de uma altura de nove andares, cerca de 30 metros.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM) atenderam a ocorrência.

De acordo com as informações das autoridades, Adão estava em um andaime com um colega de trabalho. Em um certo momento, um dos lados da estrutura que sustentava ambos acabou se rompendo.

Segundo relatos, um dos trabalhadores conseguiu se segurar e pular para dentro do prédio, saindo ileso da ocorrência. No entanto, Adão caiu e morreu.

O Instituto Médico Legal (IML) da cidade esteve no local para recolher o corpo da vítima.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea/PR) se manifestou sobre o caso. A entidade lamentou o episódio trágico e afirmou que irá averiguar se houve uma possível negligência, imperícia ou imprudência por parte de algum dos engenheiros envolvidos na obra.

O caso também é apurado pela Polícia Civil.

