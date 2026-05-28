Ana Lívia, Ana Clara e Ana Vitória: trigêmeas deixam UTI de hospital após 24 dias

Após 24 dias de acompanhamento intensivo no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, as trigêmeas Ana Lívia, Ana Clara e Ana Vitória receberam, quarta-feira (27), alta da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo). O caso mobilizou equipes multiprofissionais desde o parto até a recuperação clínica das recém-nascidas. Agora, elas seguem em observação na unidade hospitalar pelos próximos dias, em preparação para a alta hospitalar definitiva.

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A unidade da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), situada em Santo Antônio da Platina, é referência em atendimentos materno-infantis de média e alta complexidade. Diariamente, a maternidade acompanha histórias marcadas por desafios, cuidado especializado e pela renovação da vida, desde o parto até a recuperação dos bebês.

As meninas nasceram prematuras, com 33 semanas e quatro dias de gestação, em um parto (cesárea) realizado no dia 3 de maio. Os nascimentos ocorreram às 8h56, 8h58 e 9h.

Logo após o nascimento, as três bebês foram encaminhadas para cuidados intensivos neonatais. A segunda recém-nascida precisou de suporte respiratório ainda na sala de parto e foi encaminhada à UTI Neonatal. As demais seguiram em ar ambiente, sob monitoramento contínuo das equipes assistenciais.

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“Casos como este demonstram a estrutura e a capacidade da rede estadual de saúde em atender situações de alta complexidade com segurança, agilidade e cuidado humanizado. O nascimento e a recuperação dessas trigêmeas refletem o trabalho integrado das equipes multiprofissionais, desde o parto até a alta hospitalar, garantindo suporte especializado tanto para os bebês quanto para a mãe em todas as etapas do atendimento”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Cesar Neves.

EVOLUÇÃO CLÍNICA – As trigêmeas estão com acompanhamento especializado voltado ao desenvolvimento, ganho de peso e estabilidade clínica, até apresentarem condições adequadas para seguir os cuidados em casa com a família.

O atendimento envolve obstetras, pediatras, enfermeiras, técnicos de enfermagem, fisioterapia e profissionais do pré-parto, reforçando a estrutura da rede materno-infantil do Estado para atendimentos neonatais de média e alta complexidade.

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Ana Paula da Silva, mãe das trigêmeas, é moradora de Santo Antônio da Platina. Ela disse que foi um susto quando descobriu que estava grávida de trigêmeos. “Quase morri de susto, pois tenho mais três filhos além delas. Fiquei feliz agora que já estou no quarto. A equipe daqui está nos ajudando muito”, relatou.

“A experiência aqui no hospital foi muito positiva. Bom saber que as minhas meninas já estão de alta da UTI. Mais um pouco e estaremos com elas em casa”, disse Wellington Alves da Conceição , pai das meninas.

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O HRNP realiza, em média, 180 partos por mês, atendendo gestantes de Santo Antônio da Platina e de municípios da região. A unidade é referência em assistência materno-infantil de média e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O último registro de nascimento de trigêmeos na maternidade do Hospital Regional ocorreu em março de 2025. Na ocasião, a unidade realizou o atendimento ao parto de três meninos.

ACOMPANHAMENTO E CUIDADO – No Paraná, a ampliação das consultas, o monitoramento contínuo e a integração dos serviços de saúde têm consolidado um modelo de cuidado que acompanha a gestante de forma próxima e permanente.

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Pelo sexto ano consecutivo, o Estado registrou o maior percentual de nascidos vivos de mães que realizaram sete ou mais consultas de pré-natal pelo SUS. Em 2025, o índice alcançou 89%, o melhor resultado desde 2020 e o mais elevado do País em toda a série recente.

O índice supera a média nacional, de 79,2%, e reflete a estratégia permanente do Governo do Estado, por meio da Sesa, de ampliar o acesso ao acompanhamento precoce, fortalecer a prevenção e assegurar cuidado contínuo às gestantes.