Ana Castela se apresenta na Expo Ortigueira 2023 com show gratuito

O município de Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná, vai comemorar 71 anos no mês de dezembro. Para celebrar o momento, a administração municipal está organizando grandes apresentações, que marcarão a realização de mais uma edição da "Expo Ortigueira".

O evento acontecerá entre os dias 14 e 17 de dezembro e já conta com o nome da cantora sertaneja Ana Castela. A apresentação da "Boiadeira" foi anunciada no perfil oficial da Prefeitura no Instagram, no último dia 25 de junho.

Sucesso entre os brasileiros, a jovem se apresenta no segundo dia da Expo, em 15 de dezembro. "Confirmado! A Boiadeira chegou bebê", escreveu a Prefeitura na legenda da publicação. A apresentação será gratuita.

Mais pedidos foram feitos pelos moradores de Ortigueira e escutados pela organização do evento. Além de Ana Castela, a cidade vai ser palco para a apresentação da dupla Léo e Raphael e do cantor Luan Pereira, no dia 16 de dezembro.

Mais atividades estão sendo organizadas para animais o evento. O cronograma completo deve ser divulgado no decorrer das próximas semanas. Em anos anteriores, a Expo Ortigueira reuniu cerca de 15 mil pessoas.

