Amigos morrem em grave acidente de carro na PR-463

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na tarde deste domingo (8), os amigos Júlio César Ribeiro Barbosa, de 34 anos e João Éder Martins, de 41 anos, moradores em Nova Esperança, na região noroeste do Paraná, morreram em um acidente automobilístico. O acidente foi registrado na rodovia PR-463, entre os municípios de Paranacity e Colorado.

continua após publicidade .

As vítimas ocupavam um veículo VW Gol com placas de Nova Esperança, que foi atingido na lateral, por uma caminhonete VW Amarok. Júlio César era o passageiro do automóvel, morreu na hora. Já o motorista chegou a ser socorrido, porém, no interior de uma ambulância do Samu, sofreu uma parada cardio-respiratória e não resistiu. Eles retornavam de uma partida de futebol, que aconteceu na cidade de Inajá (PR).

Na caminhonete viajava uma família de Goiás. Sendo três adultos e uma menina de 5 anos. A garotinha foi socorrida apresentando ferimentos graves, mas estava consciente e orientada. As outras vítimas sofreram ferimentos leves e moderados. Eles foram encaminhados para hospitais de Maringá e região. Um empresário maringaense que passava pelo local do acidente, ajudou socorrer as vítimas.

continua após publicidade .

As causas do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes. Mas a princípio, o Gol seguia sentido a Nova Esperança, quando ainda por motivos desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. O condutor da caminhonete que trafegava em direção a Colorado, não conseguiu desviar do carro, vindo o atingir na lateral. O Gol ficou destruído. A Amarok saiu da pista de rolamento, e foi parar as margens da rodovia.

Os corpos dos amigos que faleceram, foram encaminhados para o IML de Paranavaí.

Com informações: Corujão Notícias

Siga o TNOnline no Google News