Amigos lamentam morte de jovem atropelada por motorista embriagado

Karen Pauliny de Bastos, de 20 anos, morreu atropelada na madrugada de sábado (16)

Amigos e familiares de Karen Pauliny de Bastos, de 20 anos, realizaram homenagens à jovem nas redes sociais durante este final de semana. Ela morreu na madrugada deste sábado (16), em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, após ser atropelada por um motorista embriagado enquanto atravessava na faixa de pedestres.

O acidente ocorreu na Avenida Tupi, região central da cidade. O impacto da batida fez com que a jovem fosse jogada em um poste, no canteiro central da avenida. Ela foi levada para um hospital, mas acabou morrendo.

O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que comprovou a embriaguez ao volante, e recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado à 5ª Subdivisão Policial (SDP).

Amigos e familiares da vítima prestaram homenagens a Karen nas redes sociais. A empresa onde a jovem trabalhava também divulgou uma nota de pesar.

"Que o Senhor Jesus te receba nos braços minha querida sobrinha karen Pauliny 💔💔💔😪".

"Assisti uma vez a palestra do Professor Cortella, " como ser eterno?".... Em uma parte da sua palestra Cortella diz que "enquanto alguém lembrar de uma comida que você fez, um cheiro seu, algo que você fez, você ainda estará vivo". Karen Pauliny era seu nome, para nós era a nossa TUR, mentiria se dissesse uma coisa ruim sobre você. Tão alegre, tão calma, serena, positiva, alguém que gostava de viver, que gostava de aprender, hoje nos deixou pela primeira vez com os corações partidos. Como dói pensar que não irei te ver mais, ou rir com você, (mesmo que no meu inconsciente possa ouvir o som da sua risada queria ouví-la uma última vez). Me dói saber que todos os seus sonhos e planos se encerraram hoje, de forma tão trágica. Mas, enquanto estivermos vivos, ainda seremos capazes de rir daquelas mesmas histórias, e lembrar de todos seus traços, sorrir ao lembrar do seu sorriso, em nossas memórias Tur, você ainda estará viva!".

