Amigos lamentam morte de casal na PR-466; filho ficou ferido

Josiane e Agnaldo Santos da Cruz são as vítimas fatais do acidente

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Josiane e Agnaldo Santos da Cruz, ambos de 34 anos, são as vítimas fatais do acidente de trânsito ocorrido na tarde deste domingo (18), na PR-466, em Manoel Ribas. A morte do casal causou comoção em Manoel Ribas, cidade onde moravam

continua após publicidade

O filho do casal, de 12 anos, que sofreu ferimentos graves, foi socorrido e transferido para um hospital de Maringá. O motorista de 83 anos, do outro carro que se envolveu no acidente, teve ferimentos graves e segue internado.

- LEIA MAIS: Acidente na PR-466 deixa dois mortos e dois feridos em Manoel Ribas

continua após publicidade

O acidente foi por volta das 15 horas de domingo e envolveu um veículo Troller e um VW Gol, próximo ao trevo de entrada a cidade de Manoel Ribas.

Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Manoel Ribas foram mobilizadas para fazer o resgate das vítimas. Josiane e Agnaldo que estavam no Gol morreram no local.

Nas redes sociais familiares e amigos lamentam a morte do casal

“Meu Deus, tio Agnaldo Santos Da Cruz … Que Deus receba vcs de braços abertos…Meu Deus que tragédia!”



continua após publicidade

“Meus sentimentos e que Deus conforte o coração de todos os familiares e muito triste esta tragédia”,

“Uma fatalidade, meus sentimentos à família e aos amigos. E boa recuperação a criança”

Siga o TNOnline no Google News