Amigos deficientes concluem viagem de bike até Guaratuba

Da Redação

Após sete dias de muita aventura e superação, Jeferson Meirelles e Luciano Marques, de Arapongas e Astorga, no norte do Paraná, que viajaram de bike até o litoral, chegaram ao destino final neste domingo (19): Guaratuba. Os amigos chamaram a atenção por onde passaram pois são deficientes físicos. Um deles não tem uma perna e o outro usa uma bicicleta adaptada para pedalar com as mãos.

continua após publicidade .

"Percorremos 550 quilômetros. Chegamos bem, mas muito cansados. A previsão de chegada estava prevista para sábado (18), mas o Luciano machucou o braço e precisamos descansar por um dia. Além disso, no último dia dormimos no chão de um posto. Isso cansou mais ainda. O pneu do Luciano também furou. Apesar de tudo que vivemos, eu fiquei bem. Chegamos e fomos direto para a praia. Conseguimos cumprir a jornada", comemora Jeferson, de Arapongas, que perdeu a perna esquerda durante um acidente de moto em abril deste ano.

Como Luciano usa uma handbike, bicicleta em que pedala com as mãos, e ficou por um grande período sentado, ele quis voltar para Astorga. O ciclista perdeu o movimento das pernas após um acidente de moto em 2003. "A esposa dele foi buscá-lo de carro nesta segunda-feira (20). Ele está bem e feliz também. Estamos muito gratos em concluir essa jornada de superação", explica o aventureiro.

continua após publicidade .

Jeferson ainda aproveita dias de férias em Itapoá, litoral paranaense, e retorna em breve para a Cidade dos Pássaros com a família. "Minha esposa e meus sogros estão em Itapoá. Vamos voltar nesta quinta-feira (23). O sentimento é de gratidão", acrescenta.

Aventura

Dois amigos, que moram em Astorga e Arapongas, no norte do Paraná, seguem de bicicleta até o litoral. A dupla vem chamando atenção por onde passa, eles são deficientes físicos, um não tem uma perna e o outro usa uma bicicleta adaptada para pedalar com as mãos. A aventura começou na segunda-feira (13) e a previsão de chegar em Guaratuba é no sábado (18).

continua após publicidade .

Assista ao vídeo dos amigos:

Amigos deficientes concluem viagem de bike até Guaratuba - Vídeo por: Reprodução