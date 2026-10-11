Amigos de time raspam a cabeça para apoiar menino com câncer no PR







O pequeno Lucas Coelho, 10 anos, está internado em Curitiba em tratamento contra um linfoma de Burkitt, diagnosticado em 25 de setembro. Ele faz quimioterapia no Hospital Pequeno Príncipe. Neste domingo (11), um vídeo que mostra os colegas de futsal raspando a cabeça em apoio a ele viralizou nas redes sociais, com mais de 300 mil visualizações.



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O gesto foi organizado por Tay Massútti, mãe de Benjamin, que é o melhor amigo de Lucas. Ao saber que o menino estava triste com a possibilidade de perder o cabelo durante o tratamento, ela sugeriu que o filho raspasse a cabeça. Em seguida, convidou os outros colegas do time e criou um grupo com as mães. Cerca de 40 minutos após a chamada de vídeo, Lucas também cortou o cabelo.

"Ele ficou superanimado. No mesmo dia, uns 40 minutos depois, estava com o cabelo cortado também. Ele ficou se sentindo parte, sabe? Agora a gente brinca que é o time dos carecas, porque todo o time dele está de cabelo cortado", contou a mãe, Francielle Lauxen Coelho, ao g1.

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Amigos rasparam a cabeça para apoiar Lucas, que luta contra o câncer - Foto: Reprodução Amigos rasparam a cabeça para apoiar Lucas, que luta contra o câncer - Foto: Reprodução

Segundo Francielle, uma das primeiras perguntas do filho ao descobrir a doença foi se perderia o cabelo. Ele ficou abalado com a possibilidade. "Eu acho que eles deram para a gente muita força. Criança tem um jeito de resolver os problemas da vida de uma forma muito diferente de como nós, adultos, enxergamos as coisas. Eles nos deram muita força, principalmente para o Lucas em relação ao cabelo, que estava sendo um dos maiores problemas para ele", disse.

A repercussão do vídeo surpreendeu a família. De acordo com Francielle, foram centenas de mensagens de carinho e apoio. "É uma coisa que a gente nunca imaginou. Ficamos muito felizes porque realmente é uma boa palavra que está sendo disseminada para muitas pessoas", afirmou.