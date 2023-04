Amigos de adolescente morto em abordagem da GM farão manifestação

Da Redação

A manifestação ocorre no próximo sábado (5)

Amigos e familiares de Caio Lopes, jovem de 17 anos que morreu durante uma abordagem da Guarda Municipal na Cidade Industrial de Curitiba, Paraná, planejam fazer uma manifestação no centro da capital no sábado, dia 8 de abril. A ação acontece após um dos guardas envolvido no caso revelar que uma faca teria sido "plantada" na cena.

No convite para a “Manifestação pela vida de Caio José”, os amigos do jovem marcaram para às 11h a concentração para o ato, que lembrará da vida do adolescente com fotos, vídeos e músicas, e terá também protestos contra a ação da Guarda Municipal no caso.

Após a concentração, que será na Boca Maldita, no centro da cidade, uma passeata pedindo justiça percorrerá algumas das principais ruas da cidade. Os organizadores da manifestação pedem que todos os participantes vistam branco.

Detalhes sobre o caso

Conforme informações apuradas pelo repórter Lúcio André, da RICtv, os suspeitos prestaram depoimento na Polícia Civil.

No Boletim de Ocorrência (B.O.) do caso, os guardas afirmam que o adolescente teria tirado do boné uma faca de 25 centímetros após supostamente fugir da abordagem. A testemunha afirmou, entretanto, que Caio Ferreira Lemes não usava mais o boné quando estava rendido.

Uma testemunha ouvida pela polícia disse, entretanto, que ouviu um dos guardas municipais envolvidos dizer na abordagem dizer "putz, disparou", logo após Caio ser baleado.

À polícia, a testemunha afirmou que quando o disparo aconteceu, Caio estava rendido. Disse, também, que o jovem não estava armado e fez "tudo que o policial pediu".

Com informações do Ric Mais.

