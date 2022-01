Da Redação

Amigos colocam piscina em Avenida de Maringá e viraliza

Uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores de Maringá na tarde deste sábado (22), na Vila Morangueira. Para aplacar o calor, um grupo de amigos colocou uma piscina na pista de rolamento da Avenida Tuiuti, no estacionamento da via, em frente a um açougue. Diversas pessoas que passaram pelo local registraram a situação e o assunto viralizou nas redes sociais – veja o vídeo abaixo.

O GMC Online conversou com o autor da ideia, que preferiu não divulgar seu nome. O empresário, de 46 anos, se reúne com os amigos no açougue com frequência e relatou que tudo começou com uma brincadeira. “Estávamos ali no açougue conversando, perto da hora do almoço. Eu comentei que estava calor e brinquei que seria ideal se tivesse uma piscina no canteiro central da avenida. Foi então que um dos amigos disse que sabia quem tinha uma piscina de fibra pequena que estava encostada. Então trouxemos ela, em uma picape, e colocamos”, disse.

Cerca de 20 amigos estavam reunidos. Para que todos pudessem usufruir da piscina, o grupo fez revezamento. “Fizemos rodízio de quatro em quatro pessoas, para não dar aglomeração. Até porque é tudo mundo gordinho, não cabia mais que quatro na piscina [risos]. Era só para refrescar, não imaginávamos que teria tanta repercussão. Vamos mudar o nome do açougue para Resort Tuiuti”, brincou o empresário.

De acordo com ele, muitas pessoas que passavam pelo local pararam para ver a piscina de perto. “Alguns vieram de Marialva para tirar foto, porque ficaram sabendo e não estavam acreditando [risos]”, acrescentou. A piscina foi retirada do local no mesmo dia.

Um dos amigos filmou a cena inusitada e enviou o vídeo para a rádio Maringá FM. Na gravação, ele menciona atéCerca de 20 amigos a prainha artificial que a administração municipal pretende construir. De acordo com o prefeito Ulisses Maia, técnicos contratados pelo município já estudam lugares possíveis para a implantação de um “Parque das Águas”.

Veja o vídeo da piscina na Avenida Tuiuti:

