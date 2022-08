Amigas morrem em acidente após festa de aniversário

Da Redação

As jovens Pamela Sitnek, de 19 anos, e Gabrielly Sobota, de 22 anos, morreram em um acidente na Rodovia do Xisto, a BR-476, em Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que elas estavam teria saído de pista, capotado e caído em uma ribanceira, por volta das 22h30, desta sexta-feira (19).

Além das vítimas fatais, um homem, de 26 anos, que era o motorista do veículo teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital. Não foi possível realizar o teste do etilômetro.

Os três retornavam da festa de aniversário de Pamela. Segundo a PRF, testemunhas disseram que eles saíram da comemoração e pararam em um posto de gasolina, onde consumiram bebidas alcoólicas.

Horas antes do acidente, nas redes sociais, a jovem fez várias publicações da confraternização com amigos. Não há informações sobre a causa do acidente. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico-Legal de Curitiba.

Com informações, Banda B

