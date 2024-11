Amepar repudia fala de Belinati sobre 'boca de urna' em Londrina

A Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar) publicou uma nota, na tarde deste domingo (27), em repúdio a fala do atual prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), que acusou a campanha adversária de realizar "boca de urna" durante as eleições do segundo turno no município.

continua após publicidade

Na manhã deste domingo, Belinati convocou a imprensa para uma coletiva e aproveitou a oportunidade para fazer um apelo para que a população ajudasse na fiscalização das eleições em Londrina.

📰 LEIA MAIS: Tiago Amaral é eleito prefeito de Londrina; veja o resultado

continua após publicidade

“Londrina hoje está sendo invadida por ônibus de toda a região, comandados por prefeitos que foram convocados por forças políticas e desembarcaram durante toda a campanha aqui na nossa cidade. Esses prefeitos estão acompanhados de cabos eleitorais e funcionários comissionados de indicação política, para vim até Londrina, afrontar a justiça eleitoral e fazer boca de urna para o candidato da outra coligação, Tiago Amaral [PSD]”, afirmou Belinati.

A nota da Amepar, que foi assinada pelo presidente Sérgio Onofre (PSD), que também é prefeito de Arapongas (PR), afirma que a entidade "respeita o processo eleitoral" e que "não aceitará acusações infundadas e traiçoeiras jogadas ao vento, sem qualquer tipo de provas e sem ao menos citar claramente a quais prefeitos ele se refere".

continua após publicidade

Confira a nota na íntegra:

A Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar) por meio de seu presidente Sérgio Onofre, prefeito de Arapongas, vem a público repudiar veementemente a entrevista do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, veiculada em toda a imprensa local e no qual acusou os “prefeitos da região” de agirem ilegalmente e de tentarem interferir no processo eleitoral de Londrina. A Amepar é formada por 22 municípios, tem 50 anos de história. Respeitamos o processo eleitoral e acreditamos que as eleições contribuem para o fortalecimento da nossa democracia. No entanto, não aceitaremos acusações infundadas e traiçoeiras jogadas ao vento, sem qualquer tipo de provas e sem ao menos citar claramente a quais prefeitos ele se refere. Mais uma vez, o prefeito Marcelo Belinati “bate e esconde a mão”, como sempre preferiu agir. Durante todo o seu mandato, o prefeito Marcelo Belinati sempre agiu de forma individual, preferindo pautar sua atuação sem cooperação com os demais municípios que compõem a Amepar e abdicando do verdadeiro papel de Londrina, de liderar a Região Norte do Paraná. Preferiu uma atuação tacanha e sem cooperação com os demais municípios na busca de soluções para problemas comuns. A Região Norte precisa de um prefeito municipalista, com uma visão de parceria e que trabalhe pelo desenvolvimento e pelo bem comum de todos. Precisamos que o prefeito de Londrina tenha uma visão municipalista e que trace estratégias para levar a Região Norte ao desenvolvimento e ao crescimento que temos potencial de alcançar.

Siga o TNOnline no Google News