Ameaçada de extinção, onça-parda morre atropelada no Paraná

Uma onça-parda foi encontrada morta próximo aos Três Morrinhos, em Terra Rica, no noroeste do Paraná

Uma onça-parda foi encontrada morta próximo aos Três Morrinhos, em Terra Rica, no noroeste do Paraná, na manhã de segunda-feira (19). A espécie está ameaçada de extinção. As informações são do Portal da Cidade de Paranavaí.

Segundo o Instituto Água e Terra (IAT), a suspeita é que o animal tenha sido atropelado por um veículo que passava pela rodovia. O acidente provavelmente aconteceu durante a madrugada desta segunda, de acordo com o instituto.

O animal foi encontrado por moradores da região, que acionaram os órgãos responsáveis. Ainda conforme o IAT, uma equipe está acompanhando a situação.

A onça-parda (Puma concolor) é o segundo maior felino das Américas, ficando atrás apenas da onça-pintada (Panthera onca). Seu habitat se estende da Patagônia, no sul, até o Canadá, no norte, incluindo todas as regiões e biomas brasileiros.

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a espécie no Brasil é considerada vulnerável, o terceiro nível mais grave na escala de risco de extinção para os animais que ainda existem na natureza (atrás das situações de criticamente ameaçados e ameaçados).

Com informações da Agência Brasil.

