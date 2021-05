Ambulâncias com suspeitos de Covid formam fila em hospital

Continua após publicidade

Na tarde desta terça-feira (18), ambulâncias com pelo menos 14 pacientes com suspeita de Covid-19 formaram uma fila, em um hospital do Paraná. Trata-se da Fundhospar, que é a antiga Santa Casa, de Cianorte.

De acordo com as informações dos funcionários do hospital, os veículos tiveram que permanecer na fila por duas horas. As pessoas aguardavam por um exame de tomografia dos pulmões.

Conforme o hospital, todos os pacientes realizaram os exames e foram atendidos de acordo com a gravidade. Até o momento, a instituição de saúde está com a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para Covid-19 lotada. Ainda segundo os dados, a enfermaria da Fundhospar tem uma ocupação de 84%.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o município de Cianorte tem 6.423 casos confirmados e 126 óbitos ocasionados pela doença.

Com informações; G1.