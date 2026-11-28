Veículo seguia no sentido de Ponta Grossa quando o motorista perdeu o controle da direção; causas não foram informadas

Quatro pessoas ficaram feridas após uma ambulância sair da pista na noite de sexta-feira (27), na PR-151, em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 21h30, no quilômetro 297, nas proximidades do entroncamento com a PR-340, no trecho de acesso a Carambeí.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo envolvido era uma ambulância Renault Master Inova, com placas de Piraí do Sul, que seguia no sentido de Ponta Grossa. Ao chegar ao trecho, o motorista perdeu o controle da direção por motivos ainda não esclarecidos e saiu da pista. O acidente deixou feridos o condutor e três passageiros — um homem e duas mulheres.Conforme o relatório policial, todos tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castro.

Além das lesões nas pessoas a bordo, a ambulância sofreu danos materiais. A ocorrência foi atendida pelo Posto da Polícia Rodoviária de Piraí do Sul, responsável pelo registro e pelos procedimentos do caso, enquanto as causas da saída de pista não foram informadas.

