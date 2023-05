Ambulância do Samu é furtada durante atendimento no Paraná

Da Redação

Ambulância do Samu foi furtada

Um homem foi preso depois de furtar uma das ambulâncias que fazem parte da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Foz do Iguaçu (415 km de Maringá), na madrugada de domingo (7).

O veículo deslocou com o médico de plantão para prestar apoio ao atendimento de uma jovem que estava passando mal. Quando a ambulância ficou vazia, um homem embriagado entrou e fugiu do local em alta velocidade. O furto aconteceu na rua Estanislau Zambrycky, no bairro Boicy.

Equipe da Polícia Militar iniciou a perseguição e logo em seguida, na Avenida Jorge Schimelpfeng, conseguiram recuperar o veículo e prender o suspeito.

Durante o teste do etilômetro, confirmaram 0,62 mg/l de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O furto não prejudicou o atendimento da paciente.

Com informações, Catve

