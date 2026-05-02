Ambulância do Samu capota na PR-082 e casal fica gravemente ferido

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que seguia para atender uma ocorrência se envolveu em um grave acidente na PR-082, em Indianópolis (PR), na última sexta-feira (01). O veículo colidiu frontalmente com um carro e capotou sobre a rodovia. Duas pessoas ficaram gravemente feridas.

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De acordo com o filho do condutor do carro, em entrevista ao Programa 190, a batida ocorreu devido a um animal que estava na pista no momento. O motorista, que trafegava no sentido Cianorte, teria sinalizado para alertar a ambulância, mas não houve tempo para evitar a colisão.



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Com a força do impacto, a frente do carro ficou destruída. A ambulância capotou. Apesar da gravidade da ocorrência, não havia pacientes no veículo do Samu no momento do acidente, pois a equipe estava a caminho do atendimento. Os socorristas não sofreram ferimentos graves.

Já o casal que estava no carro teve ferimentos graves e precisou ser socorrido por uma ambulância do município de Indianópolis.

Com informações do portal Banda B, parceiro do TNOnline