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ACIDENTE

Ambulância do Samu capota na PR-082 e casal fica gravemente ferido

O veículo colidiu frontalmente com um carro e capotou sobre a rodovia

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 10:33:34 Editado em 02.05.2026, 11:17:12
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Ambulância do Samu capota na PR-082 e casal fica gravemente ferido
Autor Duas pessoas ficaram gravemente feridas - Foto: Reprodução/Programa 190/TV Cinturão Verde

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que seguia para atender uma ocorrência se envolveu em um grave acidente na PR-082, em Indianópolis (PR), na última sexta-feira (01). O veículo colidiu frontalmente com um carro e capotou sobre a rodovia. Duas pessoas ficaram gravemente feridas.

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De acordo com o filho do condutor do carro, em entrevista ao Programa 190, a batida ocorreu devido a um animal que estava na pista no momento. O motorista, que trafegava no sentido Cianorte, teria sinalizado para alertar a ambulância, mas não houve tempo para evitar a colisão.

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Com a força do impacto, a frente do carro ficou destruída. A ambulância capotou. Apesar da gravidade da ocorrência, não havia pacientes no veículo do Samu no momento do acidente, pois a equipe estava a caminho do atendimento. Os socorristas não sofreram ferimentos graves.

Já o casal que estava no carro teve ferimentos graves e precisou ser socorrido por uma ambulância do município de Indianópolis.

Com informações do portal Banda B, parceiro do TNOnline

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acidente de ambulância colisão feridos graves Indianópolis Rodovia PR 082 Samu
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