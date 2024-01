Ambulância do Samu cai em ribanceira e cinco pessoas ficam feridas

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se envolveu em um acidente na rodovia PR-454, nas proximidades do município de Astorga, a 48 quilômetros de Maringá, no noroeste do Paraná, na manhã desta sexta-feira (5).



A ambulância caiu em uma ribanceira às margens da rodovia. Um veículo Fiat Palio também estaria envolvido no acidente.

Conforme as primeiras informações, há pelo menos cinco pessoas feridas, entre elas dois profissionais da área médica que integram o Samu. A ambulância levava um paciente, contudo ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.



Um helicóptero de socorro do Samu foi acionado e presta socorro às vítimas do acidente.

Veja um vídeo do local do acidente: Reprodução/Redes sociais

Com informações: GMC Online

