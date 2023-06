Alvo de operação do Gaeco, vereador de Ponta Grossa é afastado

Uma operação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu, na manhã desta terça-feira (6), 19 mandados de busca e apreensão em cinco cidades do Paraná e uma em Santa Catarina. Entre os locais, está o gabinete do vereador Celso Cieslak (PRTB) na Câmara Municipal de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) apura a existência de uma organização criminosa composta por agentes políticos, servidores públicos e empresários, envolvida nos crimes de fraude a licitações, tráfico de influência, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

As ordens de busca e apreensão foram expedidas pela 3ª Vara Criminal de Ponta Grossa. Além disso, a Vara determinou o afastamento do mandato do vereador e o afastamento da função pública de um servidor municipal também de Ponta Grossa. O afastamento vale até o fim das investigações, segundo o MP.



A defesa de Celso Cieslak informou que o vereador está "tranquilo" e que não cometeu nenhuma irregularidade. Falou também que está colaborando com as investigações e que no gabinete e na casa de Celso não foi encontrado nada ilícito. A Câmara Municipal de Ponta Grossa informou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.





Fonte: g1 Paraná.

