Alunos universitários estaduais podem se inscrever em programa da UFPR

Estudantes e professores de cursos de mestrado e doutorado das universidades estaduais de Maringá, de Ponta Grossa e do Oeste do Paraná, podem se inscrever até 31 de julho em disciplinas interdisciplinares ofertadas na modalidade de ensino a distância. As três instituições somam 5.702 alunos matriculados em 170 cursos de pós-graduação stricto sensu. As aulas terão início na segunda quinzena de agosto, com previsão de conclusão para novembro.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Governo incentiva participação dos municípios no programa Mais Médicos

A iniciativa faz parte do Projeto Disciplinas Transversais, promovido pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), e conta com a parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O objetivo é promover a integração curricular entre os cursos e programas de pós-graduação e a troca de experiências entre alunos e professores das várias instituições de ensino superior.

continua após publicidade

O conteúdo das disciplinas transversais é desenhado a partir de temas comuns às diferentes áreas do conhecimento e formações profissionais. Com carga horária que varia de 30 a 60 horas, nesta edição foram disponibilizadas cinco disciplinas: Filosofias da Ciência e da Tecnologia; Ética em Pesquisa Científica; Escrita Acadêmica em Inglês; Produção de Gêneros Acadêmicos; e Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Siga o TNOnline no Google News