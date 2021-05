Alunos são colocados para roçar lote de escola no Paraná

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na última sexta-feira (14), uma denúncia foi feita por internautas ao site de notícias Catve. Alunos foram flagrados roçando o lote de uma escola de Cascavel, no Oeste do Paraná. O fato virou polêmica nas redes sociais.

Algumas imagens foram registras e enviadas ao portal. Alguns jovens, estudantes do estabelecimento de ensino, estão com máquinas na mão e realizam a roçagem da grama no local.

De acordo com a direção da escola, um mutirão foi feito no fim de semana e contou com a participação da Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF). O trabalho foi permitido pelos pais dos estudantes.

Segundo o Núcleo Regional de Educação (NRE) da cidade, os adolescentes que foram fotografados são filhos de membros da APMF. O serviço de limpeza da escola foi voluntário.

Fonte: CATVE