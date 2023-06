Alunos relatam gritos do atirador: "Vai morrer todo mundo"

Estudantes que estavam no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do Paraná, no momento do ataque na manhã desta segunda-feira (19), relatam momentos de pânico. Uma estudante morreu e outro aluno está gravemente ferido.

Uma aluna contou que ela e um grupo de estudantes foram ameaçados pelo atirador. Eles estavam escondidos na sala dos professores quando atirar mandou abrir a porta.

"Ele falou assim: se não abrir essa porta, vai todo mundo morrer aqui dentro. E a gente tava trancado na sala dos professores. A gente tentou sair correndo, mas aí nisso ele apontou a arma pra mim e pra mais cinco amigas minhas e deu um tiro. Só que a gente conseguiu sair", disse uma estudante em entrevista à RPC (Rede Paranaense de Comunicação), afiliada da Rede Globo em Londrina.

Imagens de celular que circulam nas redes sociais mostram o desespero dos estudantes que tentavam fugir do atirador. Em uma gravação é possível ouvir o barulho dos disparos e a voz do assassino. “Eu sei que tem gente aí, pode abrir a porta. Abre a porta!”, grita o atirador.

Alguns alunos fugiram pelas janelas das salas de aula e chegaram a se ferir para alcançar a rua. “Foi desesperador. A gente viu o atirador recarregando a arma”, afirmou outro aluno.

O CASO

Um jovem de 21 anos invadiu o Colégio Helena Colody por volta das 9h20. Ele matou a adolescente Karoline Verri Alves, de 16 anos, e atingiu o namorado dela, também de 16 anos. O aluno está internado no Hospital Universitário (HU), de Londrina, onde passou por cirurgia.

