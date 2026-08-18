Alunos dos colégios agrícolas do PR poderão operar tratores a partir dos 16 anos

A iniciativa foi sancionada nesta segunda-feira (17) pelo Governo do Paraná, após ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná

Cerca de 8 mil estudantes dos 31 colégios agrícolas da rede estadual do Paraná poderão realizar, ainda neste semestre letivo, atividades pedagógicas supervisionadas com máquinas, implementos, equipamentos e veículos automotores, como tratores, colheitadeiras e arados. A iniciativa permitirá que estudantes a partir dos 16 anos tenham contato prático com os equipamentos agrícolas como parte da formação profissional, dentro das unidades de ensino e sob acompanhamento de profissional habilitado.

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A iniciativa foi sancionada nesta segunda-feira (17) pelo Governo do Paraná, após ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná. Conduzida pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), a medida amplia as possibilidades de formação técnica e aproxima os conteúdos dos cursos técnicos das tecnologias utilizadas no setor agropecuário.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, a novidade aproxima a escola das transformações que já estão acontecendo no campo. “Queremos que nossos alunos tenham acesso às tecnologias mais modernas do setor e desenvolvam, ainda durante a formação técnica, as competências práticas necessárias para o mercado de trabalho. Tudo isso com planejamento pedagógico, supervisão profissional e segurança”, afirma.

PIONEIRISMO NACIONAL - A medida é pioneira no país ao permitir que estudantes de 16 e 17 anos realizem atividades práticas e supervisionadas com máquinas, implementos, equipamentos e veículos automotores como parte da formação técnica. A autorização será restrita às atividades pedagógicas realizadas no ambiente escolar, com acompanhamento profissional.

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Podem participar estudantes regularmente matriculados em cursos técnicos de nível médio da área de Recursos Naturais (Agroindústria, Agronegócio e Agropecuária). Entre as atividades previstas estão o reconhecimento e o manuseio dos comandos de colheitadeiras, tratores e arados; o engate e o desengate de implementos, tais como carretas e grades; o acionamento e a calibração de sistemas hidráulicos; simulações de partida, parada e deslocamento em baixa velocidade; além de verificações de segurança e manutenção preventiva básica.

Os estudantes também poderão ter contato com sistemas automatizados, navegação assistida, posicionamento automatizado e tecnologias de aplicação, aproximando a formação técnica das ferramentas utilizadas na agricultura de precisão.

Conforme o coordenador dos colégios agrícolas da Seed-PR, Renato Hey Gondin, a iniciativa permitirá transformar o conhecimento adquirido em sala de aula em experiência prática.

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“É uma oportunidade para que o estudante desenvolva competências técnicas, aprenda a operar máquinas e implementos, interprete seus sistemas e aplique procedimentos de segurança. São conhecimentos que serão cada vez mais exigidos nas propriedades rurais, cooperativas e empresas do setor”, aponta.

Outro movimento importante ocorre no campo: a ampliação da oferta de Educação Profissional tem acompanhado a mudança no perfil dos estudantes. Entre 2023 e 2026, o Paraná passou de 636 para 822 escolas com a oferta da modalidade, de 5.275 para 6.074 turmas e de 91.242 para 124.335 alunos. O crescimento representa 33 mil estudantes a mais na Educação Profissional, mostrando que cada vez mais jovens paranaenses estão optando por uma formação que combina o ensino regular à preparação para o mundo do trabalho.

SEGURANÇA - As atividades pedagógicas com uso de máquinas agrícolas deverão ocorrer em áreas internas e controladas das unidades escolares, durante o período diurno e com equipamentos em condições adequadas de funcionamento. Será obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual e o cumprimento das normas de segurança aplicáveis às atividades rurais.

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A operação deverá ser acompanhada diretamente por professores integrantes da rede estadual de ensino, que passarão por capacitação técnica junto a empresa parceira. Além disso, as máquinas utilizadas nos colégios agrícolas deverão contar com cabine fechada e climatizada e banco auxiliar para o técnico responsável, que permanecerá embarcado junto ao estudante durante a atividade.

Cada instituição deverá elaborar um plano pedagógico específico com delimitação de objetivos de aprendizagem, conteúdos, carga horária, responsáveis técnicos, medidas de segurança e relação dos estudantes autorizados. O documento deverá ser aprovado pelo Núcleo Regional de Educação e validado pela Seed-PR.