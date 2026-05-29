Alunos do Paraná lideram Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia

O Paraná mais uma vez vem se destacando na Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia (OBICT). Os alunos paranaenses lideram o número de classificados para a segunda etapa da segunda fase da competição.

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Ao todo, foram 30 mil alunos de todo o Brasil realizando a prova – 13.298 passaram para a próxima fase, sendo quase metade do Estado, que alcançou 6.075 alunos classificados.

Depois do Paraná, os estados com maior número de classificados são São Paulo, com 2.307 alunos aprovados; Piauí, com 814; Rio Grande do Sul, com 763; e Ceará, com 654 estudantes.

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“É sempre uma alegria enorme ver que os alunos do Paraná não estão só se interessando cada vez mais pelas área da inovação, ciência e tecnologia, mas que vêm mostrando para todo o Brasil a força da educação de qualidade oferecida pelo nosso Estado”, afirmou o secretário estadual da Inovação e Inteligência Artificial, Marcos Stamm.

Segundo o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, o Paraná lidera o cenário nacional de incentivo à ciência, tecnologia e inovação junto aos estudantes da rede pública, o que traz resultados expressivos não só em olimpíadas do conhecimento, como também no desenvolvimento e na formação desses jovens.

“Os investimentos do Governo do Estado em infraestrutura escolar e formação continuada de docentes garantem que os estudantes da rede estadual do Paraná tenham contato com o que há de mais moderno em termos de tecnologia e inovação, e esse resultado mostra que estamos no caminho certo", afirmou.

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A Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia tem como objetivo estimular o interesse dos estudantes pelas áreas científicas e tecnológicas, promovendo desafios interdisciplinares e incentivando o pensamento criativo, a resolução de problemas e a inovação.

Na edição de 2026, a OBICT registrou cerca de 1 milhão de estudantes inscritos em todo o Brasil. A nova etapa acontece entre 9 e 12 de junho e reunirá estudantes de todo o País em mais uma fase de desafios voltados à inovação, ciência e tecnologia.

DESTAQUE NACIONAL

Em 2025, os alunos da rede estadual de ensino do Paraná foram destaque na OBICT, com 36.321 estudantes classificados para a segunda fase da competição, o maior número de aprovados, ficando à frente de Estados como Piauí, com 2.251, Rio Grande do Sul, com 981, e São Paulo, com 749.

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Ao final da competição, o Paraná conquistou 19 medalhas, incluindo quatro de ouro, além de 18 menções honrosas. O Estado terminou a competição na liderança nacional, à frente de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Em comparação à edição anterior, o número de medalhistas quase dobrou, passando de 10 para 19 estudantes premiados.

Desde 2024, o Paraná vem se consolidando como uma referência nacional nas olimpíadas do conhecimento, principalmente as voltadas à temática como inovação. Ainda na primeira edição da competição, o Estado registrou o maior número de inscritos do País, tendo 3.118 estudantes entre os 36.500 participantes da olimpíada. Na ocasião, 10 alunos paranaenses conquistaram medalhas, sendo três de ouro, duas de prata e cinco de bronze.