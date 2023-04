Alunos de colégio do PR protestam contra assédio de professor

Da Redação

Estudantes do Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, protestaram nesta sexta-feira (31) contra um caso de assédio ocorrido na escola. Um professor teria assediado uma aluna dentro de sala de aula.

A adolescente teria sido constrangida pelo docente na última sexta-feira (24). Os alunos decidiram realizar o protesto, porque a jovem teve que ser afastada da escola, enquanto o professor permanece dando aulas normalmente.

A Secretaria Estadual de Educação do Paraná (Seed/PR) informou que a aluna relatou o ocorrido à direção do colégio no mesmo dia do crime, e registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. Depois, em reunião com a escola, a mãe da aluna precisou pedir a transferência da filha para outra instituição.

Aos olhos dos alunos do colégio estadual, nada foi feito em relação ao caso. Dessa forma, indignados com a situação, eles espalharam diversos cartazes pelos corredores e não utilizaram o uniforme escolar na aula desta sexta-feira (31) de manhã, como forma de protesto.

Sindicância

No final da tarde desta sexta (31), após o protesto dos alunos do Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga, a Seed informou que a direção da escola mandou todos os documentos necessários ao Núcleo Regional de Educação para abertura de sindicância.

A Seed ainda disse que preza pela pelo máximo respeito e preservação de seus alunos frente a quaisquer atos de assédio e que não descarta o afastamento do professor.

