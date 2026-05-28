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ENSINO SUPERIOR

Alunos da rede estadual de ensino terão inscrição automática no Enem

Os estudantes que estiverem concluindo o Ensino Médio em escolas públicas terão suas inscrições realizadas de forma automática no exame

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 09:39:02 Editado em 28.05.2026, 09:38:52
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Alunos da rede estadual de ensino terão inscrição automática no Enem
Autor Eles deverão acessar o sistema do Enem, pela Página do Participante, para confirmar sua participação - Foto: Lucas Fermin/SEED

O período para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já está correndo desde a última segunda-feira (25) e este ano conta com uma novidade para os estudantes de escolas públicas: aqueles que estiverem concluindo o Ensino Médio terão suas inscrições realizadas de forma automática. Eles deverão acessar o sistema do Enem, pela Página do Participante, para confirmar sua participação. O prazo segue até o dia 5 de junho.

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“Essa é uma novidade muito bem-vinda para nossos alunos”, elogia o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda. “Além de facilitar o processo de inscrição, garante a participação no exame que é uma das principais formas de acesso ao Ensino Superior”, avalia o secretário.

A novidade foi possível graças ao cruzamento de dados das redes de ensino. Assim, os estudantes oriundos de escolas públicas não precisam cumprir com a etapa inicial de cadastro. Com a inscrição pré-preenchida, basta acessar o sistema para confirmar a participação no Enem. O candidato também deverá complementar algumas informações, indicando o município onde deseja realizar as provas, sua opção de língua estrangeira e se necessita de recursos de acessibilidade nos dias e locais de aplicação.

É muito importante que os estudantes se atentem ao período de confirmação e acessem o sistema, para não correrem o risco de perder o exame. Por isso, a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) vai reforçar essa necessidade até o fim do prazo, na próxima semana.

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“Estamos desenvolvendo ações de engajamento na rede para que os estudantes acessem a plataforma e confirmem suas inscrições”, explica o diretor de Educação, Anderfábio de Oliveira. “É uma mobilização estratégica para que tenhamos uma participação recorde dos alunos da rede estadual do Paraná”, conclui.

ENEM - O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho dos estudantes ao fim da educação básica. Desde 2004, os resultados obtidos podem ser utilizados pelo estudante como forma de ingresso no Ensino Superior, como critério único ou complementar dos processos seletivos. A aplicação das provas está marcada para os dias 8 e 15 de novembro.

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Acesso ao Ensino Superior educação pública enem 2023 ENSINO MÉDIO Inscrição Automática Prazo de confirmação
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