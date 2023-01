Alunos da PUCPR notam desfalque de R$ 26 mil da comissão de formatura

Da Redação

Alunos descreveram a situação como um pesadelo

Alunos do curso de direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), em Curitiba, descobriram um desfalque de R$ 26 mil no dinheiro reservado para a festa de formatura da turma formada por 24 estudantes. A comemoração, que estava marcada para março, pode não acontecer.

Os estudantes ingressaram na instituição em 2018 época em que foi montada uma comissão de formatura. Mensalmente, os estudantes pagavam as parcelas para a festa de conclusão do curso.

No ano passado, entretanto, os universitários descobriram um rombo de R$ 26 mil, realizado pelo então tesoureiro da turma. Os saques foram efetuados ao longo dos anos, em valores entre R$ 500 e R$ 600 para não levantar suspeitas. É o que afirma uma estudante, representante da turma.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil e um processo administrativo foi aberto junto à PUC. Segundo os estudantes, o suspeito de cometer o golpe foi expulso. A polícia investiga o caso.

