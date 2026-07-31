Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
PÂNICO

Aluno em surto agride funcionários e tenta atacar pedagoga com tesoura em Londrina

Adolescente de 15 anos arremessou telhas, quebrou pratos e destruiu parte da cozinha da instituição; pais entraram em pânico com mensagens em grupos

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 18:38:36 Editado em 31.07.2026, 18:38:30
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Aluno em surto agride funcionários e tenta atacar pedagoga com tesoura em Londrina
Autor A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um adolescente de 15 anos em surto psicótico agrediu três funcionários e destruiu parte das instalações do Colégio Estadual Professora Lúcia Barros Lisboa na tarde desta sexta-feira (31), no Conjunto Vivi Xavier, em Londrina (PR). O incidente gerou pânico entre pais e alunos após mensagens sobre o ocorrido começarem a circularem em vários grupos de WhatsApp.

LEIA MAIS: Bolão de Londrina acerta a quina da Mega-Sena e fatura quase R$ 195 mil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A confusão teve início após uma briga do adolescente com outro aluno. Descontrolado, o estudante subiu no telhado da instituição, arremessou telhas e também quebrou alguns pratos, destruindo parte da cozinha. Na tentativa de contê-lo, três funcionários acabaram feridos. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para avaliar a situação e prestar socorro. "Ele acabou agredindo essas três pessoas que tentaram contê-lo. Foram duas professoras, com chutes, e um funcionário do colégio que ele deu um soco no rosto do rapaz. Além disso, ele também pegou uma tesoura e tentou acertar a pedagoga do colégio, mas ela saiu e as outras pessoas interviram", explicou o técnico de enfermagem do Samu, Marcelo Moreno.

A mãe do estudante compareceu ao colégio após o incidente. O garoto, que se mudou para Londrina há um ano, já possuía histórico de transtornos, mas não estava em tratamento médico. O adolescente foi estabilizado pela equipe e encaminhado para uma avaliação especializada.

Em nota, o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Londrina informou que a direção da instituição adotou os procedimentos e protocolos previstos pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) diante do episódio envolvendo um jovem atípico. "O estudante foi encaminhado para atendimento hospitalar e passa bem. Não houve feridos entre estudantes ou servidores, e as aulas transcorreram normalmente. Uma equipe do NRE estará na unidade escolar na segunda-feira para prestar orientação, acompanhar a situação e oferecer o suporte necessário à equipe gestora e aos profissionais da escola", declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EDUCAÇÃO intervenção policial saúde mental surto psicótico transtornos mentais violência escolar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV