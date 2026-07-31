Aluno em surto agride funcionários e tenta atacar pedagoga com tesoura em Londrina

Um adolescente de 15 anos em surto psicótico agrediu três funcionários e destruiu parte das instalações do Colégio Estadual Professora Lúcia Barros Lisboa na tarde desta sexta-feira (31), no Conjunto Vivi Xavier, em Londrina (PR). O incidente gerou pânico entre pais e alunos após mensagens sobre o ocorrido começarem a circularem em vários grupos de WhatsApp.

LEIA MAIS: Bolão de Londrina acerta a quina da Mega-Sena e fatura quase R$ 195 mil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A confusão teve início após uma briga do adolescente com outro aluno. Descontrolado, o estudante subiu no telhado da instituição, arremessou telhas e também quebrou alguns pratos, destruindo parte da cozinha. Na tentativa de contê-lo, três funcionários acabaram feridos. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para avaliar a situação e prestar socorro. "Ele acabou agredindo essas três pessoas que tentaram contê-lo. Foram duas professoras, com chutes, e um funcionário do colégio que ele deu um soco no rosto do rapaz. Além disso, ele também pegou uma tesoura e tentou acertar a pedagoga do colégio, mas ela saiu e as outras pessoas interviram", explicou o técnico de enfermagem do Samu, Marcelo Moreno.

A mãe do estudante compareceu ao colégio após o incidente. O garoto, que se mudou para Londrina há um ano, já possuía histórico de transtornos, mas não estava em tratamento médico. O adolescente foi estabilizado pela equipe e encaminhado para uma avaliação especializada.

Em nota, o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Londrina informou que a direção da instituição adotou os procedimentos e protocolos previstos pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) diante do episódio envolvendo um jovem atípico. "O estudante foi encaminhado para atendimento hospitalar e passa bem. Não houve feridos entre estudantes ou servidores, e as aulas transcorreram normalmente. Uma equipe do NRE estará na unidade escolar na segunda-feira para prestar orientação, acompanhar a situação e oferecer o suporte necessário à equipe gestora e aos profissionais da escola", declarou.