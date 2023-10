Aluno é detido por vender doces com maconha em escola de Londrina

Um aluno foi apreendido pela Polícia Militar por vender doces com maconha nas dependências de uma escola estadual, em Londrina, no norte do Paraná. Segundo informações do jornalista Heraldo Farias, o fato foi registrado em uma instituição de ensino localizada na região central.

A direção informou que notou uma movimentação de alunos um tanto incomum e decidiu verificar o que estava acontecendo, foi quando flagrou o aluno entregando os brigadeiros de maconha aos outros estudantes.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o aluno à delegacia. A idade do estudante não foi divulgada.

OUTRA OCORRÊNCIA

Também em Londrina, uma mulher foi presa vendendo chocolates roubados em loja no Camelódromo na segunda-feira (23). A carga teria sido roubada com um caminhão na última sexta-feira (20), quando o motorista teria parado para descansar em Ortigueira. Na ação, o homem foi amarrado e deixado em uma mata. A Polícia Civil iniciou as investigações e encontrou o baú do caminhão em Londrina. No mesmo dia, o veículo roubado também foi encontrado em Apucarana.

