Aluno de Jardim Alegre sobe ao pódio na 42ª Jornada de Foguetes

O Paraná foi destaque na 42ª Jornada de Foguetes, evento que é a etapa final da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), competição de ciências, física e geografia que chegou este ano à sua 26ª edição. A OBA é considerada uma das principais avaliações científicas para estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas de todo o País.

Dois alunos da rede estadual de ensino do Paraná se qualificaram para participar da Jornada de Foguetes, ocorrida de 28 a 31 de agosto, em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, após se qualificarem na 17ª Mostra Brasileira de Foguetes, realizada maio. O critério de avaliação foi o lançamento de protótipos de foguetes feitos pelos próprios competidores a alturas superiores a 100 metros.

Tiago Piloni (17) é aluno do ensino médio do Colégio Cívico Militar Anita Garibaldi, de Jardim Alegre, região Central do Estado. O interesse do jovem pela ciência surgiu nas aulas de física. “O apoio nas aulas de física foi essencial para o sucesso na competição. Saber que eu realizei também o sonho da minha professora, que ajudou desde o início no projeto, me deixa ainda mais feliz”, afirma.

Tiago cursa o 2° ano do Ensino Médio e foi o melhor colocado entre os participantes. Seu primeiro modelo alcançou 104 metros de altura após o lançamento.

Classificado e inscrito na etapa final, o jovem lançou seu protótipo diante de um público de aproximadamente 1.500 estudantes de todo o País e ele alcançou 277 metros de altura, garantindo o terceiro lugar na colocação geral. Esse feito também o deixou na frente de cerca de 70 equipes, com competidores de todo o Brasil.

“Eu já estava feliz por estar participando, mas quando vi meu foguete ir mais longe que o da maioria dos outros participantes, senti que seria possível alcançar uma posição de destaque. Na hora nem acreditei. Foi minha primeira participação, vindo de uma cidade que muitos nem conheciam. Mesmo assim consegui me igualar a equipes que já competiam há mais de 5 anos”, celebra.

A professora Ana Cláudia Fonseca foi quem deu o empurrão que o jovem precisava para, literalmente, decolar. Ela decidiu inscrever os alunos na Mostra Brasileira de Foguetes e acompanha o desenvolvimento do aluno desde então. “Foi uma maneira de despertar a curiosidade dos alunos, dessa forma eles podem aprender física na prática. E está dando muito resultado”, explica.

75 METROS – Além de Tiago, o Paraná teve outro representante na competição. Vinícius Leal (16), do Colégio Estadual Cristóvão Colombo, também de Jardim Alegre, construiu um protótipo que alcançou mais de 75 metros de altura ao ser lançado, rendendo-lhe também uma medalha de bronze na categoria voltada a estudantes do Ensino Médio.

SOBRE A OLIMPÍADA – Chancelada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), pela Agência Espacial Brasileira (AEB) e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a competição classifica jovens talentos brasileiros que se destacam nas áreas de ciências, física e geografia.

