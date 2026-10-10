Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
INUSITADO

Aluno de escola do Paraná aparece fantasiado de 'homem invisível' e vídeo viraliza

Vídeo publicado no perfil da escola já alcançou mais de 8 milhões de visualizações e 138 mil curtidas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um estudante da Escola Municipal Santa Terezinha, localizada em Imbituva, na região dos Campos Gerais do Paraná, virou atração na internet ao comparecer às aulas fantasiado de "homem invisível". A ação ocorreu na sexta-feira (9), como parte das festividades escolares em comemoração ao Dia das Crianças. O sucesso da brincadeira foi tamanho que o vídeo publicado no perfil oficial da instituição no Instagram já ultrapassou a marca de 8 milhões de visualizações e soma mais de 130 mil curtidas. tnonline




Um estudante da Escola Municipal Santa Terezinha, localizada em Imbituva, na região dos Campos Gerais do Paraná, virou atração na internet ao comparecer às aulas fantasiado de "homem invisível". A ação ocorreu na sexta-feira (9), como parte das festividades escolares em comemoração ao Dia das Crianças. O sucesso da brincadeira foi tamanho que o vídeo publicado no perfil oficial da instituição no Instagram já ultrapassou a marca de 8 milhões de visualizações e soma mais de 130 mil curtidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Nuvens-funil são avistadas no interior do Paraná sob alerta de temporais

A escolha da fantasia chamou a atenção dos internautas não apenas pelo efeito visual inusitado, mas também pela criatividade e simplicidade na execução. O traje foi produzido de maneira rápida, divertida e com materiais de fácil acesso, provando que não é preciso investir em itens caros para se destacar.

A repercussão da ideia do aluno paranaense aconteceu na mesma semana em que um tutorial ensinando a confeccionar o traje viralizou nas redes sociais, servindo de inspiração para diversos pais e alunos durante a semana de atividades comemorativas nas escolas do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Aluno de escola do Paraná aparece fantasiado de 'homem invisível' e vídeo viraliza
AutorCriatividade do aluno chamou a atenção na rede social - Foto: reprodução/Instagram


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
atividade escolar Dia das crianças Escola Municipal Santa Terezinha fantasia criativa homem invisível imbituva viral nas redes sociais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV