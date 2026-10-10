Aluno de escola do Paraná aparece fantasiado de 'homem invisível' e vídeo viraliza

Vídeo publicado no perfil da escola já alcançou mais de 8 milhões de visualizações e 138 mil curtidas

Um estudante da Escola Municipal Santa Terezinha, localizada em Imbituva, na região dos Campos Gerais do Paraná, virou atração na internet ao comparecer às aulas fantasiado de "homem invisível". A ação ocorreu na sexta-feira (9), como parte das festividades escolares em comemoração ao Dia das Crianças. O sucesso da brincadeira foi tamanho que o vídeo publicado no perfil oficial da instituição no Instagram já ultrapassou a marca de 8 milhões de visualizações e soma mais de 130 mil curtidas. tnonline









Um estudante da Escola Municipal Santa Terezinha, localizada em Imbituva, na região dos Campos Gerais do Paraná, virou atração na internet ao comparecer às aulas fantasiado de "homem invisível". A ação ocorreu na sexta-feira (9), como parte das festividades escolares em comemoração ao Dia das Crianças. O sucesso da brincadeira foi tamanho que o vídeo publicado no perfil oficial da instituição no Instagram já ultrapassou a marca de 8 milhões de visualizações e soma mais de 130 mil curtidas.

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A escolha da fantasia chamou a atenção dos internautas não apenas pelo efeito visual inusitado, mas também pela criatividade e simplicidade na execução. O traje foi produzido de maneira rápida, divertida e com materiais de fácil acesso, provando que não é preciso investir em itens caros para se destacar.

A repercussão da ideia do aluno paranaense aconteceu na mesma semana em que um tutorial ensinando a confeccionar o traje viralizou nas redes sociais, servindo de inspiração para diversos pais e alunos durante a semana de atividades comemorativas nas escolas do país.



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Criatividade do aluno chamou a atenção na rede social - Foto: reprodução/Instagram Criatividade do aluno chamou a atenção na rede social - Foto: reprodução/Instagram



