Seed-PR repudiou a violência no ambiente escolar e informou que acompanha o caso para prestar assistência à vítima e à comunidade

Um estudante de 12 anos foi apreendido suspeito de agredir uma professora de 52 anos com diversos socos no rosto e na cabeça dentro de uma sala de aula em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O episódio foi registrado na tarde de quinta-feira (26), no Colégio Estadual Professor Flávio Warken, localizado no bairro Itaipu C.

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De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), as agressões começaram depois que o adolescente se recusou a realizar uma atividade avaliativa e foi orientado pela docente a concluí-la. Após o ocorrido, o aluno deixou a instituição de ensino, mas acabou localizado em casa pelos policiais militares e foi conduzido à Delegacia Especializada do Adolescente (DEA), acompanhado da responsável legal.

A professora recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e foi encaminhada ao hospital. Conforme informações da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR), a docente está acordada e consciente, mas não foram divulgados detalhes sobre os ferimentos.

Em nota, a pasta informou que equipes do Núcleo Regional de Educação (NRE) e profissionais de diferentes áreas acompanham o caso e prestam assistência à vítima e à comunidade escolar. "A Seed-PR repudia veementemente qualquer forma de violência no ambiente escolar e reforça seu compromisso com a proteção, a segurança e o bem-estar de estudantes, professores e de toda a comunidade escolar", afirmou a secretaria.