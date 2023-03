Aluno da PM morre em acidente com caminhão na BR-153, no Paraná

Da Redação

A vítima foi identificada como Gabriel Marcio Schipanski, de 22 anos

No final da tarde de sábado (25), um grave acidente foi registrado na BR-153. Um aluno do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar (PM) de União da Vitória, no sul do Paraná, morreu depois da moto em que ele estava parar embaixo de um caminhão. A batida foi em Porto Vitória, também na região sul.

A vítima foi identificada como Gabriel Marcio Schipanski, de 22 anos. Ele foi encontrado caído do lado de fora da rodovia.

"Segundo informações, três alunos soldados que estão fazendo curso no 27º BPM estavam passeando de moto na rodovia, retornando para o município de União da Vitória, quando acabaram colidindo com algumas carretas que estavam transitando", explicou um capitão do Corpo de Bombeiros ao g1.

Além de Gabriel, um dos outros colegas também acabou se acidentando.

De acordo com os bombeiros, o condutor da moto não foi identificado. Ele também teve o veículo preso embaixo de um caminhão e foi arrastado por cerca de 30 metros pelo rodado traseiro.

A moto chegou a pegar fogo e teve as chamas controladas por outros caminhoneiros no local.

O piloto foi levado para um hospital por uma ambulância que passava pela rodovia. Ele foi acompanhado pelo terceiro colega presente no passeio.

As informações são do g1.

