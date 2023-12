Aluno da Apae fica preso em banheiro e morre em incêndio no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Um adolescente de 14 anos, aluno da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), morreu carbonizado em um incêndio na própria residência na zona rural de Pinhão, região Central do Paraná.

De acordo com a Polícia Civil (PCPR), o menino estava sozinho e havia acabado de entrar em casa quando o fogo iniciou. O caso aconteceu por volta das 18h00 na Vila dos Madureiras, localidade de Faxinal dos Silvérios, a cerca de 25 km da zona urbana de Pinhão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos e afirmou que, quando chegou ao local, a vítima estava morta dentro do banheiro. "Devido à longa distância, ao chegar no local, foi observado que o fogo já havia consumido a totalidade da residência, sendo a equipe informada pelos populares que havia uma pessoa presa dentro do banheiro da residência", informou a corporação.

Os bombeiros também afirmam que familiares da vítima disseram que o menino era aluno da Apae, mas não especificaram qual a deficiência dele. Segundo a Polícia Civil, o adolescente morava com os avós e os pais dele residiam na casa ao lado. Os familiares serão ouvidos na delegacia.

"A PCPR informa que foi apurado inicialmente que não há indícios de que o fogo tenha sido iniciado de forma criminosa. Faz-se necessário aguardar o laudo da Criminalística para que possamos ter uma maior certeza. O fato será apurado em inquérito policial que tramitará pela delegacia de Pinhão", disse a Polícia Civil.

