Aluno ataca estudantes durante surto em colégio de Londrina

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um aluno atacou estudantes na manhã desta sexta-feira (15), no Colégio Estadual Héber Soares Vargas, situado ao Leste de Londrina. A equipe de Patrulha Escolar foi acionada e encaminhou-se até o local para ouvir os profissionais e dar devidas orientações.

continua após publicidade

Um estudante foi atingido com uma faca e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao colégio, porém ao chegarem ao local, os pais dele já tinham o levado embora. Ele foi atacado durante um surto de um adolescente que também estuda no estabelecimento de ensino.

- LEIA MAIS: Homem consegue escapar de assaltantes em roubo iniciado em Apucarana

continua após publicidade

O adolescente que cometeu o ato, segundo informações, invadiu a cantina e tentou atacar outros estudantes com um garfo e uma faca. Os funcionários conseguiram conter o aluno.

A direção não foi autorizada a falar sobre o assunto, mas afirmou que o jovem tem crises de esquizofrenia e é acompanhado pelo município através dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps). Segundo os alunos, o adolescente estava bastante agitado antes da confusão.



Além de esquizofrenia, o estudante tem diagnóstico de Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e está sob investigação médica um possível Transtorno do Espectro Autista e Transtorno Opositor Desafiador (TOD).



Siga o TNOnline no Google News