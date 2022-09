Aluno ameaça ir armado para universidade no Paraná e gera pânico

Da Redação

Na foto, o estudante posa segurando uma arma e exibe nas redes sociais

Um estudante causou um grande tumulto entre as turmas do campus Ecoville da Universidade Positivo (UP), em Curitiba, capital do Paraná, após afirmar que levaria uma arma para as aulas. Muitos alunos não foram para a instituição de ensino no primeiro turno desta segunda-feira (05).

A confusão teve início na noite deste domingo (04), quando começaram a circular mensagens que afirmavam que um dos alunos prometia ir para a aula com uma arma na manhã desta segunda-feira (05). Conforme informações da Banda B, o aluno de direito, também teria ameaçado diversos outros colegas.

"Ontem [domingo, 4] os alunos da Universidade Positivo foram informados de que tem um aluno do campus do Direito que está indo armado e fazendo ameaças, dizendo que vai matar outras pessoas, dar tiros no campus”, relatou a irmã de uma universitária, que preferiu não se identificar.

Ainda de acordo com reportagem da Banda B, há relatos de que o aluno em questão teria ido para a UP e que a Polícia foi chamada. O universitário teria sido encaminhado ao Departamento de Psicologia da instituição e estaria desarmado.





Confira as mensagens trocadas pelos alunos: fonte: Reprodução/Redes Sociais

Posicionamento

A irmã da aluna ouvida pela equipe de reportagem da Banda B afirmou que até às 11h desta segunda (05) a instituição não havia se posicionado sobre o caso. Diante disso, os alunos e familiares estariam sem saber como proceder em relação às aulas.

Os alunos estão com medo de ir à faculdade. A Universidade só falou que tomou as devidas providências, porém não mencionou quais são essas medidas que foram tomadas. Tanto alunos como familiares estão com medo, porque não se sabe o que foi feito. A gente está tentando contado com a Reitoria e ninguém se posiciona. E a gente não sabe o que está acontecendo realmente - Não identificada, Irmã de universitária - Não identificada, Irmã de universitária





Outro lado

Por meio de assessoria de imprensa, a Universidade Positivo emitiu uma nota oficial informando que “assim que teve conhecimento do ocorrido, acionou as autoridades competentes e está prestando auxílio a todos os envolvidos, com o objetivo de preservar sua comunidade acadêmica.”

No comunicado, a UP confirma que a programação de aulas desta segunda (05) e terça-feira (06) segue normalmente. Leia a nota oficial na íntegra:

“A Universidade Positivo informa que, assim que teve conhecimento do ocorrido, acionou as autoridades competentes e está prestando auxílio a todos os envolvidos, com o objetivo de preservar sua comunidade acadêmica. A UP declara que preza pela pluralidade de ideias e respeito entre as diferentes opiniões, pois, só assim, é possível formar cidadãos críticos e responsáveis e reitera que repudia qualquer ato de violência e discriminação, dentro e fora do ambiente acadêmico. Reforçamos, ainda, que as atividades acadêmicas seguem normalmente nesta segunda e terça-feira, dias 5 e 6 de setembro.”





Fonte: Informações Banda B.



