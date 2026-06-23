Alunas caem em buraco de 3 metros após chão de colégio ceder em Londrina

O chão da quadra esportiva do Colégio Cívico-Militar Olímpia de Moraes Tormenta cedeu na tarde da última segunda-feira (22), na Zona Norte de Londrina (PR), e duas alunas, 11 e 13 anos, caíram em um buraco de aproximadamente três metros de profundidade. O incidente ocorreu no fim das aulas. Funcionários e monitores retiraram as adolescentes do local antes da chegada do socorro. Elas sofreram apenas ferimentos leves.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o buraco tinha cerca de três metros de profundidade por dois metros de largura, com encanamentos no interior. A suspeita inicial é de que a estrutura funcionasse antigamente como fossa ou caixa de passagem.



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Uma das alunas foi atendida no próprio colégio e liberada. A outra foi encaminhada ao hospital para exames detalhados, acompanhada pela mãe.

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A área foi interditada e isolada imediatamente, conforme informou a Secretaria Estadual de Educação (SEED). As aulas seguem normalmente. A direção do colégio aguarda um laudo de engenharia para determinar as causas do desabamento e verificar possíveis vazamentos subterrâneos. A secretaria acompanha o caso e presta suporte às estudantes e famílias.