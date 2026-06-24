Aluna esfaqueia colega no intervalo das aulas em colégio no Paraná

Uma adolescente feriu um colega com um golpe de faca na manhã desta terça-feira (23) dentro do Colégio Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizado na Avenida Doutor Luiz Teixeira Mendes, em Maringá.

O ataque ocorreu durante o horário do intervalo e atingiu a região próxima ao ombro da vítima. O ferimento foi superficial, o estudante recebeu atendimento médico imediato e passa bem.

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A situação foi rapidamente controlada pela equipe pedagógica da instituição, que conseguiu conter a agressora ainda no pátio da escola. Na sequência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Patrulha Escolar foram acionados para prestar os socorros e registrar a ocorrência.

Após o atendimento, a adolescente autora da agressão foi encaminhada à delegacia para as providências cabíveis. Os responsáveis por ambos os alunos foram imediatamente chamados à unidade de ensino.

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De acordo com o comandante do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, capitão José Eduardo de Souza, a adolescente levou uma faca de cozinha de casa com a intenção de cometer a agressão.

A motivação do ataque estaria ligada a um desentendimento ocorrido na semana anterior. Segundo a polícia, o conflito original não envolvia diretamente os dois, mas a autora teria "tomado as dores" de uma terceira aluna envolvida na discussão prévia.

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Em nota, o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Maringá e a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) repudiaram qualquer forma de violência no ambiente escolar.

Os órgãos informaram que a direção do colégio está prestando todo o suporte necessário à comunidade escolar, incluindo a oferta de atendimento psicológico aos envolvidos. As circunstâncias exatas do caso continuam sob investigação das autoridades competentes.