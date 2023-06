Aluna é morta a tiros dentro de escola no Paraná

Uma aluna de 15 anos morreu e outro estudante ficou gravemente ferido com um disparo na cabeça durante um ataque a tiros realizado na manhã desta segunda-feira, 19, no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, região norte do Paraná. O atirador foi preso.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Governo do Estado decreta luto após ataque em escola de Cambé

continua após publicidade

Os tiros começaram por volta das 9h30. De acordo com informações da polícia, o responsável pelo ataque seria um ex-aluno da instituição, de 21 anos, que chegou ao local dizendo que precisava de uma cópia do histórico escolar. Lá dentro, ele teria iniciado os disparos, acertando uma adolescente de 15 anos, que morreu no local e um outro aluno, que acabou sendo socorrido em estado grave, com um tiro na cabeça.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

Policiais Militares, inclusive utilizando helicóptero, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Cambé estiveram no local. Imagens feitas por populares do lado de fora do colégio durante a ocorrência, mostram alunos desesperados pulando o muro em direção a rua e muitos gritos.

Assista:

continua após publicidade

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica foram acionados para comparecer no local.

Siga o TNOnline no Google News