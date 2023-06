Almoço da sorte: jovem come em shopping e ganha carro de R$ 124 mil

Um jovem paranaense recebeu uma notícia maravilhosa nesta quarta-feira (28/6). Marcos Vinícius França Conde, de 27 anos, recebeu um telefonema informando que foi o ganhador de um carro 0 Km avaliado em R$ 124 mil. A sorte grande foi tanta que ele conquistou o prêmio com um simples almoço.

O rapaz é morador de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, mas nos últimos duas estava de passagem por Ponta Grossa. Trabalhando como vendedor, o jovem decidiu parar em um shopping da cidade para almoçar. Marcos contou que aproveitou para fazer algumas compras, que renderam cupons para concorrer ao carro.

O vendedor voltou para sua cidade e não pensou mais no sorteio. Nesta quarta-feira, no entanto, ele foi surpreendido com a notícia de que agora é dono de um veículo Peugeot 2008 ROADTRIP 1.6, de cor branca. Bastante feliz com o prêmio, Marcos disse que a princípio irá usar o carro para lazer e, na sequência, pretende investir o dinheiro do veículo.





Com informações RicMais.

