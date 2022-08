Alerta: Londrina confirma primeiro caso de varíola dos macacos

Da Redação

A Sesa divulga levantamento a respeito do caso semanalmente

A cidade de Londrina, norte do Paraná, confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos, na manhã desta terça-feira (16). A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde. O paciente infectado é um homem, de 31 anos, que está em isolamento.

O secretário de Saúde de Londrina, Felippe Machado, informou que a cidade possui outros 12 pacientes com sintomas da doença.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) afirmou que a atualização dos dados é divulgada semanalmente. Até o último levantamento da Sesa, o Estado possuía 52 casos confirmados da monkeypox, em quatro cidades: Curitiba, Maringá, Araucária e Cascavel.

Orientações

A Secretaria de Estado da Saúde, comandada pelo secretário César Neves, emitiu uma resolução com orientações sobre a varíola dos macacos, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar que a doença configura emergência de saúde pública de interesse internacional.

A medida foi tomada também após o Ministério da Saúde instituir um Centro de Operação de Emergências (COE) para elaboração do Plano de Contingência contra o surto de monkeypox no Brasil, a Secretaria de Estado da Saúde emitiu uma Resolução com orientações sobre a doença.

Confira a Resolução com orientações sobre a varíola dos macacos:

