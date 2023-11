Alerta laranja: Paraná está sobre risco de temporais neste sábado (18)

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu três alertas laranjas para temporais neste sábado (18) no Paraná. Os ventos podem variar entre 60 e 100 km/h. As regiões mais afetadas serão o Sudoeste, Sudeste e Centro-Sul, onde pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.

Há também risco de queda de granizo, cortes de energia elétrica, estragos em plantações e até alagamentos.

Em Apucarana, cidade ao norte do Paraná, a temperatura mínima será de 23°C, e a máxima poderá chegar a 34°C, segundo o Simepar. O site informa ainda que há 98% de possibilidade de chuva para este sábado.

No fim de semana, a tendência continua sendo de tempo instável no Paraná. O deslocamento da frente fria e a circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera provocam bastante chuva no Estado, aumentando consideravelmente o risco de temporais. Inclusive, não se descarta a possibilidade de vendavais e eventual queda de granizo. No domingo, a previsão é de maior volume de chuva no norte paranaense.

