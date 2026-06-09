Alerta de tempestade e granizo coloca várias cidades do Paraná em perigo







Moradores de diversas cidades do Paraná devem ficar atentos para o risco de tempestades e queda de granizo nas próximas horas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo que entrou em vigor na madrugada desta terça-feira (9) e permanece válido até as 23h59 de quarta-feira (10). As áreas que podem ser afetadas no território paranaense abrangem as regiões Centro Ocidental, Noroeste, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Centro-Sul e Norte Central.

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De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade começa nesta terça-feira devido à combinação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Oceano Atlântico Sul e ao fluxo de umidade do interior do continente. Esse cenário propicia pancadas de chuva e trovoadas irregulares, especialmente na metade sul do estado, embora o risco para transtornos imediatos ainda seja considerado baixo.





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Moradores de diversas cidades do Paraná devem ficar atentos - Foto: Adriany Freitas/TNOnline Moradores de diversas cidades do Paraná devem ficar atentos - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

O panorama meteorológico deve se agravar entre quarta e quinta-feira. O desenvolvimento de um novo sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, aliado à circulação dos ventos em diferentes níveis da troposfera, aumentará significativamente os índices de instabilidade no Paraná. A previsão indica um ambiente altamente favorável para tempestades irregulares com descargas elétricas, granizo localizado e chuva forte em um curto espaço de tempo, com atenção redobrada para municípios do Oeste, Noroeste, Norte Central e da região de Campo Mourão.

A lista de municípios paranaenses sob alerta inclui centros urbanos como Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Toledo, Umuarama, Cianorte e Campo Mourão, além de dezenas de outras localidades de médio e pequeno porte, a exemplo de Altamira do Paraná, Ampére, Assis Chateaubriand, Capanema, Francisco Beltrão, Goioerê, Laranjeiras do Sul, Loanda, Palotina, Pato Branco e Quedas do Iguaçu.

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Diante do risco de rajadas de vento e descargas elétricas, as autoridades recomendam que a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Sempre que possível, aparelhos elétricos e o quadro geral de energia devem ser desligados para evitar prejuízos com sobrecargas. Em caso de emergência ou para obter mais informações, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.