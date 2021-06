Alerta: Curitiba retorna à bandeira laranja

Continua após publicidade

O prefeito Rafael Greca anunciou nesta terça (8) o retorno de Curitiba à bandeira laranja, mas em estado de alerta, para a pandemia de covid-19 nesta quarta (9). O prefeito pediu o apoio da população para continuar praticando o distanciamento social, principalmente no dia dos namorados neste sábado (12) para garantir que o colapso não chegue à rede de saúde.

Ele acredita que a bandeira vermelha que se encerra nesta terça (7) seja a última da pandemia. "Com a certeza do dever cumprido, estamos encerrando mais um período de bandeira vermelha em Curitiba. Com a queda da taxa de transmissão do novo coronavírus de 1,16 para 0,89, nós temos visto a redução de internamentos de leitos clínicos, e por isso nós podemos voltar à bandeira laranja. Nós compreendemos o sacrifício de todos os setores envolvidos, mas precisamos de inteligência no distanciamento social, no uso dos espaços, restaurantes, do distanciamento, principalmente no Dia dos Namorados. Esperamos que essa seja a última bandeira vermelha em Curitiba , mas não hesitarei chamar a bandeira de vermelha se for necessária. Enquanto não houver vacinação plena, iremos sempre evitar o colapso da saúde e salvar vidas", afirmou o prefeito Rafael Greca.

Apesar da queda de transmissão do vírus, nesta terça-feira (8), o sistema de saúde de Curitiba ainda está colapsado. A taxa de ocupação dos 542 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 102% e a taxa de ocupação dos 746 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 94%. Há 42 leitos vagos. A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou nesta terça 836 novos casos de covid-19 e 20 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Quatorze destes óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são dez homens e dez mulheres, com idades entre 31 e 100 anos. Quatorze pessoas tinham menos de 60 anos. Até o momento foram contabilizadas 5.631 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Restaurantes e lanchonetes podem abrir no domingo dos namorados

As medidas dadas pelo Decreto 960/2021 permitem o funcionamento de atividades e serviços com regras menos rígidas, novos horários e modalidades de atendimento. O novo decreto vale até o dia 16 de junho. Para oportunizar a comemoração do dia dos namorados sem aglomerações, o Comitê de Técnica e Ética Medica liberou o funcionamento de restaurantes e lanchonetes neste domingo (13/6), mediante agendamento prévio e cumprimento dos protocolos sanitários.

Outras atividades de maior potencial de aglomeração seguem suspensas devido ao cenário da pandemia da covid-19 na capital, que ainda exige atenção. Embora a cidade tenha voltado à bandeira laranja, a pontuação dos indicadores ainda é alta, 2,34, muito próxima da vermelha, que é acima de 2,70.

“Se hover qualquer descuido ou falta de adesão aos protocolos, poderemos voltar a ter maiores restrições. Continuar na bandeira laranja ou até mesmo alcançar a amarela depende de todos”, disse a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

Redução de circulaçãoOs dados divulgados diariamente pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) mostram que as ações para redução da circulação de pessoas, adotadas no período de bandeira vermelha, surtiram efeito.

Segundo a secretária, "a bandeira vermelha é uma intervenção 'cirúrgica' para dar fôlego ao sistema de saúde e reverter a direção da curva da pandemia. Até aqui o objetivo foi atingido", disse.

Sob bandeira vermelha, a taxa de transmissão do novo coronavírus caiu de 1,16 para 0,89. O indicador mostra o possível número de novos contaminados por cada pessoa na fase ativa da doença. Para indicar desaceleração ele deve estar abaixo de 1.

A taxa de internamento por covid-19 em leitos clínicos também apresentou melhora. No dia 25 de maio atingiu 101% de ocupação e nesta semana chegou a 87%. A redução na entrada de novos pacientes deverá refletir na taxa de ocupação das UTIs, que tem maior demora para os resultados devido ao longo tempo de permanência de internamento.

Diálogo abertoAo longo da semana a SMS convocou individualmente representantes de setores das diferentes atividades econômicas para debater o cenário da pandemia. Durante as reuniões também foi firmado um acordo de comprometimento pelos representantes de cumprimentos de todas as medidas e protocolos e intensificação de ações de comunicação e políticas internas para evitar novos casos.

“Essa é uma batalha que só vamos vencer unindo forças, afinal o inimigo é um só, o vírus”, alertou a secretária.

Veja abaixo como fica o funcionamento das principais atividades e serviços na cidade :

Atividades suspensas- Estabelecimentos destinados ao entretenimento, tais como casas de shows, teatros, cinemas, e atividades correlatas;

- Estabelecimentos destinados a eventos sociais e atividades correlatas, tais como casas de festas, de eventos ou recepções, incluídas aquelas com serviços de buffet, bem como parques infantis e temáticos;

- Estabelecimentos destinados a mostras comerciais, feiras de varejo, eventos técnicos, congressos, convenções, eventos esportivos com público externo, entre outros eventos de interesse profissional, técnico e/ou científico;

- Bares, tabacarias, casas noturnas e atividades correlatas;

- Reuniões com aglomeração de pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembleias, confraternizações, encontros familiares ou corporativos, em espaços de uso público, localizados em bens públicos ou privados;

- Circulação de pessoas, no período das 21 às 5 horas, em espaços e vias públicas, salvo em razão de atividades ou serviços essenciais e casos de urgência;

- Consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas.

Atividades com restrições- Atividades comerciais de rua não essenciais, galerias, centros comerciais e feiras de artesanato: das 9 às 19 horas, de segunda a sábado, sendo autorizado aos domingos apenas o atendimento na modalidade delivery até às 19 horas;

- Atividades de prestação de serviços não essenciais, tais como escritórios em geral, salões de beleza, barbearias, atividades de estética, serviços de banho, tosa e estética de animais, imobiliárias, museus e circos: das 9 às 20 horas, de segunda a sábado, com proibição de abertura aos domingos;

- Academias de ginástica e demais espaços para práticas esportivas individuais e coletivas: das 6 às 21 horas, de segunda a sábado, com proibição de abertura aos domingos;

- Shopping centers: das 10 às 21 horas, de segunda a sábado, sendo autorizado aos domingos apenas o atendimento na modalidade delivery até às 19 horas;- Restaurantes de rua: das 10 às 23 horas, em todos os dias da semana, com a entrada dos clientes até 22 horas e encerramento das atividades de atendimento ao público até 23 horas, permitido o consumo no local, inclusive na modalidade de atendimento de buffets no sistema de autosserviço (self-service), sendo autorizado até às 23 horas nas modalidades delivery, drive-thru e retirada em balcão (take away); e aos domingos com consumo no local condicionado ao agendamento prévio e nas modalidades delivery, drive-thru e retirada em balcão (take away) até às 23 horas;

- Lanchonetes de rua: das 6 às 23 horas, em todos os dias da semana, com a entrada dos clientes até 22 horas e encerramento das atividades de atendimento ao público até 23 horas, permitido o consumo no local, inclusive na modalidade de atendimento de buffets no sistema de autosserviço (self-service), sendo autorizado até às 23 horas nas modalidades delivery, drive-thru e retirada em balcão (take away); e aos domingos com consumo no local condicionado ao agendamento prévio e nas modalidades delivery, drive-thru e retirada em balcão (take away) até às 23 horas;

- Comércio ambulante de rua de alimentos e bebidas: das 6 às 23 horas, em todos os dias da semana;

- Panificadoras, padarias e confeitarias de rua: das 6 às 21 horas, de segunda a sábado, permitido o consumo no local, sendo autorizado aos domingos, das 7 às 18 horas, ficando o consumo no local condicionado ao agendamento prévio;

- Lojas de conveniência em postos de combustíveis: das 6 às 21 horas, em todos os dias da semana, permitido o consumo no local;

Para os seguintes estabelecimentos e atividades, das 6 às 21 horas, de segunda a sábado, sendo autorizado até as 23 horas na modalidade delivery, e aos domingos apenas o atendimento na modalidade delivery até as 23 horas:

a) comércio varejista de hortifrutigranjeiros, quitandas, mercearias, sacolões, distribuidoras de bebidas, peixarias e açougues;

b) mercados, supermercados e hipermercados;

c) comércio de produtos e alimentos para animais;

d) feiras livres;

e) lojas de material de construção.

- Nos parques e praças, fica permitida a prática de atividades individuais ao ar livre, com uso de máscaras, que não envolvam contato físico entre as pessoas, observado o distanciamento social.

- As igrejas e os templos de qualquer culto deverão observar a Resolução n.º 440, de 30 de abril de 2021, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, que regulamenta a realização das atividades religiosas de qualquer natureza.

Todos os estabelecimentos e atividades em funcionamento deverão respeitar o Protocolo de Responsabilidade Sanitária e Social de Curitiba e as orientações, protocolos e normas da Secretaria Municipal da Saúde para cada segmento de atividade, no que se refere à prevenção da contaminação e propagação do novo coronavírus.