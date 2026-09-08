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PREVISÃO DO TEMPO

Alerta amarelo: Paraná tem previsão de tempestades, ventos fortes e subida na temperatura

Após dias de frio intenso, termômetros voltam a subir no estado, mas instabilidade ganha força com risco de granizo e rajadas de vento

Escrito por Da Redação
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Alerta amarelo: Paraná tem previsão de tempestades, ventos fortes e subida na temperatura
Autor A instabilidade ganha ainda mais força na quinta-feira (10) - Foto: Ricardo Zanoncini/Arquivo AEN

Após uma sequência de frio intenso, o tempo no Paraná passa por uma mudança significativa a partir desta quarta-feira (9). A massa de ar polar perde força e favorece a elevação das temperaturas em praticamente todo o estado, mas a aproximação de uma nova frente fria traz o retorno de chuvas e temporais. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades válido para todas as regiões paranaenses, incluindo Curitiba e a Região Metropolitana.

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O aviso meteorológico vigora das 9h às 23h59 de quarta-feira e prevê acumulados de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de queda de granizo e rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. Apesar de o risco ser considerado baixo pelas autoridades, há possibilidade de cortes no fornecimento de energia elétrica, alagamentos pontuais, estragos em plantações e queda de galhos de árvores. A área de abrangência inclui o Norte Pioneiro, Noroeste, Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais, Litoral e a Grande Curitiba.

De acordo com a Climatempo, a quarta-feira terá sol entre nuvens pela manhã e aumento gradual da nebulosidade no decorrer do dia. Nas regiões Oeste, Sudoeste e em trechos do Centro-Sul, são esperadas pancadas de chuva de intensidade moderada acompanhadas de trovoadas. No Norte do estado, os ventos podem alcançar até 50 km/h, velocidade que permanece em nível de observação sem previsão de grandes impactos. Na capital paranaense, os termômetros oscilam entre 12°C e 22°C.

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A instabilidade ganha ainda mais força na quinta-feira (10), quando as precipitações passam a ser mais frequentes e começam já durante a manhã em diversas regiões, com atenção especial para o Oeste, Centro-Sul e Campos Gerais. Em Curitiba, a chuva deve persistir até o início da próxima semana, acompanhada por um novo declínio nas temperaturas, que podem registrar mínimas na casa dos 10°C a partir de sábado.

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alerta meteorológico clima no Paraná Condições Climáticas em Curitiba Frente fria mudança de temperatura Precipitações e Chuvas
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